Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet tarafından geçtiğimiz haziran ayında açıklanan Tütün Kontrollü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’na eklenen tüp bebek metoduyla çocuk sahibi olmak isteyenlere sigarayı bırakma mecburiyetine uzmanlardan destek geldi. Sigara içmenin gebelik oranlarını yarı yarıya düşürdüğünü söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen “Tüp bebek geri ödemesinde tütün konusunun şart olarak getirilmesi hem devletin kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlayacak hem de çiftlerin bebek sahibi olma şansını artıracaktır” dedi.



DNA HASARINA SEBEP OLUYOR

Tütün kullanmanın kadınlarda gebe kalma oranını düşürdüğünün altını çizen Prof. Dr. Tavmergen “Sigara içen kadının yumurtalıklarında kan dolaşımı bozuluyor. Hatta günde 10-15 sigara tüketen kadın yaklaşık iki üç yıl önce menopoza giriyor. Bilimsel çalışmalar nikotin verilen kadınların yumurtalık hücresinde DNA kırılmalarına yol açtığını, bunun sonucunda da, gebelik sırasında embriyo meydana gelse bile iç tabakalarda kanlanmanın azalması sebebiyle gebeliğin devam edemeyeceğini gösteriyor. Erkeğin sigara içmesi durumunda ise sperm bozuluyor” diye konuştu.