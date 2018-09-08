Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 SANTİMETREDEN FAZLASI ZARAR

Sekiz santimetreden yüksek topukların vücudun dengesini bozduğunu söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, yüksek topuktan vazgeçemeyenlere şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Öne doğru eğimi daha hafif, parmakları sıkıştırmayan modelleri seçin.

¥ Basılan alan geniş olduğunda daha iyi denge sağlandığı için, kalın topuklu ayakkabıları tercih edin.

¥ Sol ve sağ ayağınız birbirinden farklıysa büyük ayağınızın rahat ettiği numarayı alın.

¥ Bütün gün ayakta durmak hem iskelet yapısına hem de bacak kaslarına zarar verir. Çok ayakta kalmamaya, aralarda oturmaya dikkat edin.

¥ Uygun ayakkabıların içerisine ayaklarınızın daha rahat etmesi için ortopedik taban yerleştirin.

¥ Her gün aynı ayakkabıyı giymeyin, farklı boyda topuklu ayakkabılar giymeyi tercih edin.

¥ Topukların puntosu arttıkça rahatsızlık artar bu yüzden 7,5 santimden yüksek topuklu ayakkabıların kullanımını mümkün olduğunca sınırlayın.

¥ Adımlarınızı atarken yere ilk olarak topuklarınızın, ardından da ayakucunun değmesini sağlayın.

¥ Bazı günler maksimum 5 santim yüksekliğinde topuklu ayakkabı ya da spor ayakkabı giyerek ayaklarınızın dinlendirin.