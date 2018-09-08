8 SANTİMETREDEN FAZLASI ZARAR
Sekiz santimetreden yüksek topukların vücudun dengesini bozduğunu söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, yüksek topuktan vazgeçemeyenlere şu tavsiyelerde bulundu:
¥ Öne doğru eğimi daha hafif, parmakları sıkıştırmayan modelleri seçin.
¥ Basılan alan geniş olduğunda daha iyi denge sağlandığı için, kalın topuklu ayakkabıları tercih edin.
¥ Sol ve sağ ayağınız birbirinden farklıysa büyük ayağınızın rahat ettiği numarayı alın.
¥ Bütün gün ayakta durmak hem iskelet yapısına hem de bacak kaslarına zarar verir. Çok ayakta kalmamaya, aralarda oturmaya dikkat edin.
¥ Uygun ayakkabıların içerisine ayaklarınızın daha rahat etmesi için ortopedik taban yerleştirin.
¥ Her gün aynı ayakkabıyı giymeyin, farklı boyda topuklu ayakkabılar giymeyi tercih edin.
¥ Topukların puntosu arttıkça rahatsızlık artar bu yüzden 7,5 santimden yüksek topuklu ayakkabıların kullanımını mümkün olduğunca sınırlayın.
¥ Adımlarınızı atarken yere ilk olarak topuklarınızın, ardından da ayakucunun değmesini sağlayın.
¥ Bazı günler maksimum 5 santim yüksekliğinde topuklu ayakkabı ya da spor ayakkabı giyerek ayaklarınızın dinlendirin.
Topuklu ayakkabıyla da rahat etmek mümkün
Hanımların vazgeçemediği yüksek topuklu ve sivri uçlu ayakkabıların ayağın kemik yapısını bozmanın yanında bacak kaslarının kısalmasına ve eklem kireçlenmesine sebep olduğu konusunda uyarıda blunan uzmanlar, topuklu ayakkabılarla da sağlıklı ayaklara sahip olmanın mümkün olduğunu söylüyor.
8 SANTİMETREDEN FAZLASI ZARAR
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