Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nöroloji uzmanları Doç. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar ve Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman’ın botoks tedavisinin etkinliğini yansıtan araştırmaları, uluslararası saygın dergilerden “Acta Neurologica Belgica’da yayınlandı. Acıbadem Maslak Hastanesi Migren Tedavi Merkezinde 245 migren hastası ile gerçekleştirilen araştırma, botoks uygulaması yapılan kronik migren hastalarının yüzde 82,8’inde tedaviden etkin sonuç alındığını ortaya koydu. Aynı çalışmada, botoks tedavisinin hastaların sadece kronik migrenlerini değil, migrenin kronikleşmesinde rol oynayan aşırı ağrı kesici ilaç kullanımlarını önlemede de son derece etkin bir metot olduğu gösterildi.