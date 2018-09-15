Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ülkemizde her 12 erkekten birinde görülen prostat kanserinin teşhisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen, “MR Füzyon Biyopsi” adı verilen yöntemle kanser vakalarının artık herhangi bir şekilde atlanmadan yakalandığını ifade etti. Son yıllara kadar prostat kanseri şüphesi olan hastalara tanı koymak amacıyla ultrason eşliğinde sistematik biyopsi yapıldığını belirten Prof. Dr. Sözen, “Günümüzde prostat kanserinden şüphelendiğimiz hastalara rutin testlerimizin yanında “Multiparametrik Prostat MR’ı” çektiriyoruz. Bu özel prostat MR’ında prostat bezinde kanser için şüpheli bir alan olup olmadığını değerlendiriyoruz. . Eğer varsa, kanser şüphesi saptanan bölümleri işaretleyip daha sonra özel bir yazılım sayesinde ultrasona yerleştiriyoruz. Biyopsiyi bu haritaya göre alıyoruz. Yeni yöntemin sağladığı en önemli avantaj gereksiz teşhisleri azaltması, daha da önemlisi yüzde 90’lara varan oranlarda yüksek dereceli, hayatı tehdit eden prostat kanseri vakalarını teşhis etmemizi sağlaması” dedi.