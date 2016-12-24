Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Kicker Dergisi'ne verdiği röportajda; hain terör saldırılarına ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı. Beck, "Terör saldırıları sonrası ülkedeki durumu nasıl değerlendiriyorsun" sorusuna; "Maalesef korkunç manzaralar görebiliyoruz ama insanlar pozitif olmaya çalışıyor. Bence kesinlikle doğru olan bu davranış. Pozitif olmalıyız ki teröre prim vermeyelim" yanıtı verdi.

Beck, Gökhan Gönül ile rotasyona girmesine ilişkin, "Hocamız sezon başı söylemişti. Benim için alışılmadık bir durum ama yeterince şans buluyorum" değerlendirmesini yaptı.

DUSKO TOSİC SOL BEKE GEÇİYOR

Sezonun ilk yenilgisini Kasımpaşa'dan alan Beşiktaş, bugün Vodafone Arena'da karşılaşacağı Gaziantep'i mağlup ederek devre arasına moralli girmek istiyor. Şenol Güneş'in savunmada cezalı olan Adriano'nun yerine sol beke Dusko Tosic'i çekmesi, defansın göbeğini ise Rhodolfo ve cezası biten Marcelo'dan oluşturması bekleniyor.