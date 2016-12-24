Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe'ye 79-95 mağlup olarak ligdeki 2. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

Konuk olduğu CSKA Moskova'yı normal süresi 75-75 tamamlanan karşılaşmada, uzatma bölümünde 95-79 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet sayısını 9'a yükseltti ve averajla 6. sırada kendine yer buldu.

Sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 86-84 yenerek üst üste 3. maçını kazanan Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 8. galibiyetini elde etti ve haftayı 7. sırada tamamladı.

Deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 86-76'lık skorla geçen Anadolu Efes, galibiyet sayısını 7'ye çıkararak 8. sırada yer aldı.

Organizasyonda 2'si üst üste olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Odeabank, averajla 16. ve son sırada kaldı.

THY Euroleague'in 14. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes : 76-86

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya): 82-70

Zalgiris (Litvanya) - Unics Kazan (Rusya): 80-88

Brose Bamberg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 82-68

CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe : 79-95

Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX (İsrail): 86-84

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 69-68

Barcelona Lassa (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 89-75