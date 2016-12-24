Ligde 4 haftalık galibiyet serisinin ardından berabere kalan Sivasspor'un puanı 28 oldu.
4 haftadır kazanamayan ve 16 haftadaki 9. beraberliğini alan Adana Demirspor ise puanını 18'e çıkardı.
Sivasspor: 0 - Adana Demirspor: 0
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Göksu Alhas, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Raspopovic, Oğuzhan Berber, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Berkay Samancı, Sercan Kaya, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Waldison, Pote
Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)