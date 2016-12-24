Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde 4 haftalık galibiyet serisinin ardından berabere kalan Sivasspor'un puanı 28 oldu.

4 haftadır kazanamayan ve 16 haftadaki 9. beraberliğini alan Adana Demirspor ise puanını 18'e çıkardı.

Sivasspor: 0 - Adana Demirspor: 0

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Oumari, Boye, Ziya Erdal, Galip Güzel, Adem Koçak, Erkan Kaş (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Kerim Avcı, Ergin Keleş

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Göksu Alhas, Onur Akbay (Dk. 75 Serkan Yanık), Raspopovic, Oğuzhan Berber, Servan Taştan (Dk. 72 Mustafa Durak), Berkay Samancı, Sercan Kaya, Ozan İpek (Dk. 58 Mehmet Taş), Waldison, Pote

Kırmızı kart: Dk. 65 Kerim Avcı (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Oumari, Ziya Erdal (maçtan sonra) (Sivasspor), Dk. 12 Onur Akbay, Dk. 78 Raspopovic (Adana Demirspor)