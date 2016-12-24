Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre disiplinsiz davranışları nedeniyle bir dönem kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.
Dentmon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yollarını ayırdığını ve sezonu Çin'de tamamlayacağını bildirdi.
Galatasaray Odeabank'ta ayrılık
24.12.2016 - 18:54 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre disiplinsiz davranışları nedeniyle bir dönem kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.
Etiketler : galatasaray odeabank,
431975 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/431975.aspx
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15
10
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6
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4
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4
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19
5
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Alanyaspor
15
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7
21
26
5
18
12
Trabzonspor
15
5
3
7
12
17
5
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13
K.D.Ç. Karabük
15
5
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7
19
23
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14
Akhisar Bld.
15
4
5
6
10
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7
17
15
Ç. Rizespor
15
3
4
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15
26
11
13
16
Gaziantepspor
15
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10
15
26
11
11
17
Kayserispor
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2
3
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9
3
4
25
16
9
30
2
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
3
Göztepe
15
8
4
3
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15
10
28
4
Sivasspor
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4
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2
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25
26
1
26
6
Ümraniyespor
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6
4
5
20
15
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6
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24
16
8
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8
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6
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18
3
18
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Adana Demirspor
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18
0
18
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Şanlıurfaspor
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5
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15
0
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14
Bandırmaspor
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3
5
7
15
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6
14
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Elazığspor
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1
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6
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