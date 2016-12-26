Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü'nde 28 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Divan Kurulu seçiminin iptali için açılan dava sonuçlandı. 18'inci Asliye Mahkemesi tarafından alınan iptal kararı, Divan Başkanı Yalçın Karadeniz'e tebliğ edildi. Bu gelişmenin ardından Karadeniz ve yönetim kurulunun görevi de sonlanmış oldu. Kararın kesinleşmesi sonrası Beşiktaş Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yalçın Karadeniz'e daha önceki hizmetleri dikkate alınarak kınama cezası verildi. 5 yıl boyunca Beşiktaş'ın hiçbir kurulunda görev alamayacak olan Karadeniz için, temyiz yolu da kapalı. Beşiktaş Divan Kurulu'nun yeni yönetimi, Ocak ayı içinde yapılacak seçimle belirlenecek.

Noel'i kutladılar

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları Atiba, Marcelo, Adriano, Rhodolfo ve Fabricio aileleriyle birlikte önceki akşam Noel yemeğinde buluştu. Yemeğe, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Ryan Babel de katıldı.