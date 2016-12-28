Serdar Aziz'in sakatlığı ve Afrika Kupası'na gidecek Chedjou'nun gözden çıkarılması sonrasında Galatasaray, transferde defans bölgesine yoğunlaşmış durumda... Sarıkırmızılılar, yabancı stoperlerin (Ranocchia, Sakho, Bocchetti) yüksek maliyeti yüzünden iki milli oyuncuya yöneldi. UEFA kısıtlaması nedeniyle 2 milyon Euro transfer bütçesi olan Galatasaray, Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürerek transferin maliyetinin bir sonraki sezonun bütçesinde yer almasını sağlamak istiyor. Terim'in gözdeleri Sarı-kırmızılı yönetimin bir diğer hedefi ise hem stoper hem de orta sahada görev alabilen Kaan Ayhan... 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri başlatan Galatasaray'ın transfer için 1 milyon Euro bütçe ayırdığı öğrenildi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından Milli Takım'a kazandırılan Kaan Ayhan'ın aynı Ahmet Çalık'ta olduğu gibi sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. Bu arada gündeme gelen Serdar Taşçı'yı teknik direktör Jan Olde Riekerink'in veto ettiği ifade edildi.
Galatasaray'dan çifte hamle
28.12.2016 - 04:54 | Son Güncelleme: 28.12.2016 - 04:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki kaptanı Ahmet Çalık için Başkent ekibiyle pazarlığa başladı. Sarı-kırmızılıların diğer hedefi ise Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan...
Kaynak: Sabah
Etiketler : galatasaray,transfer,
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