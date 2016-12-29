Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında sahasında Amedspor’u 6-0’lık skorla farklı mağlup eden Gençlerbirliği’nin Teknik Direktörü Ümit Özat, mücadeleyi değerlendirdi.

Rakibi ciddiye aldıklarını vurgulayan Özat, "İyi mücadele ettik ve neticesini aldık. Güzel bir maç oldu. Önümüzde 4-5 günlük bir ara var, onu iyi bir şekilde değerlendirip Antalya’da toplanmayı düşünüyoruz. Kamp programı ayın 3’ünde başlıyor. Kasımpaşa maçına kadar orada kalacağız. Aramızdan ayrılanlar olabilir. Devamlı taliplileri olan bir oyuncu grubumuz var. Aramızdan ayrılanlar olursa da takviyelerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Mutlaka 1-2 oyuncu almayı düşünüyoruz. Eğer bu oyuncular yabancı olursa önce içerideki yabancı kontenjanını boşaltmamız lazım. Eğer onu boşaltabilirsek ihtiyacımız olan 2 bölgeyi başkanımıza illettik, onlar bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Avrupa mesajı

Ümit Özat, yeni yıl mesajında, "Savaşın olmadığı, bombaların patlamadığı, insanların kan ve gözyaşı dökmediği bir yıl olmasını diliyoruz. Kulübümüz adına alabileceğimiz en yüksek puanları toplamak istiyoruz. 41 yılın sonunda artık bu takımın da Avrupa kupalarına gitmesini istiyoruz. Türkiye Kupası’nda hedefe sonuna kadar gitmek lazım. Önce Allah sağlık versin hepsi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Özat, transferlerle ilgili ise, “Serdar’ın, iki Ahmet’in, Uğur’un kulüp politikalarına uygun, iyi bir teklif verirlerse gitmesini isterim. Çocukların önünü tıkamak istemeyiz” ifadelerini kullandı.