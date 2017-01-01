Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 11 galibiyet alan Anadolu Efes'i saat 19.00'da Ülker Sports Arena'da ağırlayacak.

Geride kalan 12 haftada 8'er galibiyet elde eden Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş ise saat 21.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.