Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah- Beyazlı oyuncuya Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor ile Adanaspor ve Türkiye 1. Lig takımlarından Sivasspor'un talip olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Aras Özbiliz konusunda son kararı Teknik Direktör Güneş'e bıraktığı belirlendi.