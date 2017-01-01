Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-Beyazlı oyuncu, "Performansımı artıracağım. Beşiktaş'ta çok büyük hedeflerim var. Bu hedeflere ulaşmak için üzerime düşeni en iyi şekilde yerine yerine getirip, 2. yarı herkese bambaşka bir Gökhan İnler izlettireceğim" ifadesini kullandı.