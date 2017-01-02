Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde kötü geçen 2016’nın ardından yeni yılda Ersun Yanal muamması var… Yönetim içinde bölünme söz konusu… Bir tarafta “Her başarısızlıkta hoca değişimi devri bitmiştir. Kulübün 8-10 senelik teknik adama ihtiyacı vardır. Biz Ersun Yanal’ı seçtik” diyen başkan Muharrem Usta, diğer tarafta artık Ersun Yanal ile devam etmenin doğru olmadığını düşünen (Gökhan Saral başta olmak üzere) yöneticiler ve taraftar var. Usta hoca değişimindeki maliyeti ve kurulmak istenen düzenin tekrar bozulacağını hesap ediyor, muhalefet edenler ise sportif başarısızlığı masaya getiriyor.

‘Çözüm eskilerde’

Her ne kadar başkan 10 yıl gibi ciddi bir süreç belirlese de görüntü Ersun Yanal’ın 10 ayı bile bulamayacağı yönünde. Eleştirilerin açılımında ise yeni kadroyu harmanlayamaması, düzen tutturamaması kadro istikrarının sağlanamaması, bazı oyuncuların (Muhammet Demir) kazanılması gerekirken kaybedilmeye yüz tutturulması… Muhalif grubun çözüm önerisi de yabancı ve maliyetli yeni bir teknik adam getirmektense geçiş sürecinde takımı eski Trabzonsporlu isimlerden birine emanet etmek ve durumu en az zararla kotarmak var.