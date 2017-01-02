Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E Grubu'ndaki 10 maçında 8 galibiyet ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, lider durumda bulunurken, 4 galibiyet ve 6 yenilgiyle Stelmet ise 6. sırada yer alıyor.

Zielona Gora kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.