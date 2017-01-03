Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Vitor Pereira’nın geride bıraktığı huzursuz takımın Dirk Advocaat’la yakaladığı çıkışın sırrı ortaya çıktı. Göreve gelir gelmez detaylı bir analiz yapan Hollandalı teknik adam, oyuncuların sadece bireysel yetenekleri ve fiziksel durumlarıyla değil, psikolojileriyle de yakından ilgilendi. Futbolda başarının takım oyunuyla geldiğini son derece iyi bilen tecrübeli çalıştırıcı, takım ruhunu canlandırmak için tüm futbolcularla dürüst ve samimi bir ilişki kurarken, oyuncuların da birbirlerine aynı şekilde yaklaşması için özel bir çaba harcadı. Disiplin ve adaletten kesinlikle taviz vermeyen Advocaat, oyuncularına sıra dışı bir kural koydu. “Takımda asık yüzlü kimse istemiyorum” diyen Hollandalı “Herkes tesislere güler yüzlü gelecek ve birbirine selam verecek” talimatı verdi.

Uyumsuzlar elendi

Dirk Advocaat, “Burada herkesin birbiriyle iyi anlaşmasını ve çalışırken keyif almasını istiyorum. Kötü enerjinizi, sorunlarınızı evde bırakın. Hem birbirinize hem de tesis çalışanlarına güler yüzlü davranın” vurgusu yaptı ve Samandıra’nın girişinde nöbete başladı. Mesaiye herkesten önce gelip oyuncularını karşılayan Hollandalının bu çabası etkisini çabuk gösterdi. Emenike ve Van der Wiel dışında bütün oyuncular arasında kenetlenme üst seviyeye çıktı. Futbolcular tesislerde daha uzun kalarak bir arada vakit geçirmeye, birbirlerine yardımcı olmaya başladı. Takım içindeki kaynaşma, Pereira’nın mirası huzursuzluğu silerken, uzun süredir özlenen aile ortamının yeniden inşa edilmesi oyuncuların performansının artmasının baş faktörü oldu.