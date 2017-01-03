Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Gaziantespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmaları için Üzülmez, “İkinci yarı hazırlıklarına başladığımız bugünden itibaren nasıl sinerji veririz, nasıl bu takımı ayağa kaldırabiliriz düşüncesiyle çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

"KARAKTER ÖNEMLİ”

Güzel günlerin olması için çalışmak gerektiğini vurgulayan İbrahim Üzülmez, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler bu düşünce içerisinde bu görevi kabul ettik. Futbolun içerisinde karakter önemlidir. Olmazsa olmazıdır. Yetenekli, kaliteli bir takımsanız, zaten bunun için buraya geldim. O karakteri ikinci yarı göstermemiz gerekiyor. Daha önceki takımlarım da bunu başardık. Bu sefer işimiz daha zor. Bunu kabul etmek gerekiyor. İşimiz kolay değil. Çünkü son 7 maçını kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Gaziantepspor, son 7 maçında en çok gol yiyen takımlardan biri. Bunları değiştireceğiz. Bunları değiştirmek için zamana ihtiyacımız var. Bu 10 günlük kamp sürecinde oyuncularımızı hem mentalite olarak, hem de fiziksel olarak inandırarak bunları ortaya koyacağız.”

“BAŞARI İÇİN BÜTÜN GAZİANTESPOR CAMİASININ İNANMASI LAZIM”

Başarı için desteğin önemine değinen Üzülmez, “Bütün Gaziantep camiasının da bizlere inanması lazım. Sadece inanç değil, onların da bizim yanımızda olması lazım. Antalyaspor maçı ile beraber tribünleri dolduran Gaziantepspor’a ihtiyacımız var. Bu sinerjiyi sağlarsak neden bu takım üst sıralarda yer almasın. Oyuncularıma inanıyorum ve güveniyorum. Katılacak arkadaşlarla o sinerjiyi yakalayacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR”

Transfere ihtiyaçları olduğunu belirten Üzülmez, “Her takımın olduğu gibi bizim de ihtiyacımız var. Yurt içi ve yurt dışından görüştüğümüz oyuncular var. Kampa 3-4 gün içerisinde 2-3 kişi katılacaktır. Kadro derinliğini arttırmak için ihtiyacımız var. Bu arkadaşların katılımıyla Gaziantepspor, istenen yere gelecektir” ifadelerini kullandı.