Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turuncu-beyazlılar Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı için çalışmalarına Antalya Belek’te toplanarak start verdi. Antrenman öncesi Teknik Direktör Levent Şahin oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, 1 saat 20 dakika süren antrenmanı taktik çalışmasıyla sonlandırdı. Adanaspor, hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Adanaspor’un hazırlık maçı programları da belli oldu. Adanaspor’un devre arası kampında yapacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:

5 Ocak Perşembe

16.00 Adanaspor - Gençlerbirliği

8 Ocak Pazar

16.00 Adanaspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor