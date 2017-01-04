Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, Las Palmas'ı deplasmanda 2-0 yendi.

Karşılaşmada Atletico'nun gollerini Koke ve Antoine Griezmann kaydetti. Bu sonuçla Madrid ekibi rövanş karşılaşması öncesi büyük bir avantaj elde etti.