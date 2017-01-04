Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Voleybol Federasyonu’nun yeni başkanı Mehmet Akif Üstündağ göreve gelir gelmez büyük icraatlara imza attı. İlk olarak Bayan ve Erkek A Milli Takım’ların başına önemli isimler getirildi. Sultanların başına VakıfBank’a tarihi başarılar yaşatan Giovanni Guidetti, hem Milli Takım’ı hem de Vakıfbank’ı birlikte çalıştıracak. Efeler’in yeni patronu ise Maliye Piyango’nun antrenörü Joshko Milenkoski oldu. Makedon çalıştırıcı da Guidetti gibi çift mesai yapacak. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetim kurulu üyeleri Kurtaran Mumcu ve Bahar Mert Üçoklar da hazır bulundu. TVF Başkanı Üstündağ yaptığı konuşmada, göreve gelmelerinin ardından ilk iş olarak, milli takımlarda sözleşme süreleri dolan teknik adamların yerine getirecekleri isimlerle ilgili çalışmaya başladıklarını aktararak, “Göreve gelen her iki antrenörümüz de camiamız için hayırlı olsun” diye konuştu. Milli takımların istenilen hedeflere ulaşmasında iki teknik adamın da büyük katkıları olacağına inandıklarını anlatan Üstündağ, VakıfBank ile Maliye Piyango kulüplerine de desteklerinden ötürü teşekkür etti. Üstündağ ayrıca, yaşanan terör olaylarını da kınayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Gurur doluyum"

A Milli Erkek Takımı’nın yeni antrenörü Joshko Milenkoski, bu göreve gelmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirirken, “Bana duyulan güvenden dolayı yetkililere teşekkür ediyorum. Türkiye’de 6. yılım ve hiçbir şeye yabancı değilim. Şu anda çok gururluyum. Türkiye’de çok seviliyorum, Makedonya’da da Türkiye çok seviliyor. Bu açıdan benim için çok onurlu bir görev” şeklinde konuştu. Milli Takım’da alacağı sonuçların Türkiye’deki kariyerine de etki yapacağına inandığını anlatan Makedon teknik adam, “Tüm kalbimle ve tutkumla en iyisini yapmak için mücadele edeceğim” açıklamasında bulundu.

"Pişman değilim"

VakıfBank’ı da çalıştıran ve A Milli Kadın Takımı’nın antrenörlüğüne getirilen İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti, yeni görevinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Massimo Barbolini’nin hem Galatasaray Bayan Takımı’nı hem de A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde, bunun etik olmadığı yönünde açıklamasını hatırlattığımızda Guidetti, “Hayatta en önemli şey açık görüşlü olmak ve yeni şeyler denemek. Kulüp takımlarından da tebrikler aldım. Bu işi en etik şekilde yapabileceğime inanıyorum. Söylemiş olduğum herhangi bir şeyden pişman değilim. Ancak kafa yapısının değişebileceğine inanıyorum” dedi.