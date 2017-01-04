Gaziantep Basketbol takımı bugün deplasmanda oynayacağı maçta, grup liderini mağlup ederek zirveyi eline geçirmek istiyor. Son sekize kalmak adına son derece kritik bir mücadeleye çıkacak olan kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp, yoluna devam etmek istiyor.
Gaziantep Basketbol takımı Fıba Eurocup K grubunda oynadığı ilk maçta İsveç’in Södertalje Kings takımını kendi evinde 72 – 66 ve deplasmanda Romanya’nın Bc Mureş takımını 76 – 90 mağlup ederken, Fransız ekibi Elan Chalon takımı ise grupta ki ilk maçını kendi evinde Bc Mureş’i 101 – 65 ve ikinci maçında deplasmanda Södertalje Kings’i 63 – 86 yenerek liderliğe yükseldi. Bugün ki mücadeleden galip gelen takım, zirvede yer alacak.