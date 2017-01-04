Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Basketbol takımı bugün deplasmanda oynayacağı maçta, grup liderini mağlup ederek zirveyi eline geçirmek istiyor. Son sekize kalmak adına son derece kritik bir mücadeleye çıkacak olan kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp, yoluna devam etmek istiyor.

Gaziantep Basketbol takımı Fıba Eurocup K grubunda oynadığı ilk maçta İsveç’in Södertalje Kings takımını kendi evinde 72 – 66 ve deplasmanda Romanya’nın Bc Mureş takımını 76 – 90 mağlup ederken, Fransız ekibi Elan Chalon takımı ise grupta ki ilk maçını kendi evinde Bc Mureş’i 101 – 65 ve ikinci maçında deplasmanda Södertalje Kings’i 63 – 86 yenerek liderliğe yükseldi. Bugün ki mücadeleden galip gelen takım, zirvede yer alacak.