Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a transferi an meselesi olan Antalyasporlu Samuel Eto'o bugün büyük bir sürpriz yaptı. Kamerunlu futbolcu, siyah beyazlı takımın Antalya'daki antrenmanını izledi. Saha kenarında bir süre idmanı seyreden Eto'o, futbolculara ve teknik heyete el salladıktan sonra ayrıldı.

