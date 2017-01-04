Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Quaresma gibi yıldızlar bir sezon için 1 milyon 650 bin Euro kazanırken, 30 yaşındaki Babel'e 6 ay için ödenecek 1.2 milyon Euro tartışmalara neden oldu. Aboubakar'ın aldığı yüksek rakama (3.3 milyon Euro) takılan Q7'nin; Babel'e ödenecek rakamdan sonra menajerine 2.5 milyon Euro'dan aşağı kesinlikle imza atmayacağını ilettiği bildirildi.

YARISINA BİLE GELİYORDU!

Deportivo'da 6 aylığına 110 bin Euro'ya oynayan Babel, sezon başında bonservisi elinde Beşiktaş'a önerilmişti. Babel'in menajeri Haatrecht, 2 yıllık sözleşme karşılığında 2 milyon Euro istemiş, Beşiktaş yönetimi ise 1+1 sezon için 850 bin Euro'dan 1 milyon 700 bin Euro önermişti. Sadece menajer 350 bin Euro istediği için transfer gerçekleşmemişti.