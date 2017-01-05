Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TT Arena’nın, Ali Sami Yen Stadı gibi olmadığını belirten efsane futbolcu, “Mecidiyeköy tarihti. Gitti şimdi o tarih. Burası evet güzel ama ruh var mı? Bence yok. Yok kardeşim. Ruhu küçümseme. Büyük bir şeydir o. Ali Sami Yen’in oradan geçemiyorum, ben bakamıyorum. Keşke yeni stat orada yapılsaydı. Çünkü stat orasıydı. Umarım burası güzel olur artık. Ruh dolar buralar” diye konuştu.

Amerikan oyunları

Cevad Prekazi, değişen oyun anlayışları ve günümüz futbolu hakkında da yorumlar yaptı. Futbolda rakamların öneminin olmadığını savunan 59 yaşındaki isim, “Amerikalıların başlattığı bir şey var. Rakamlar, sayılar. Futbolda böyle bir şey yok. Topu yanındakine veriyorsun asist diyorlar. Şu kadar koşulmuş falan diye kilometreler var. Bunların futbolda yeri yok. Pazarlama için yapılıyor. Saçma; yetenekli adamın varsa kazanırsın. Yoksa kaybedersin. Bu kadar” dedi.

Efsaneden inciler

∂ Taraftar iyi günde gelirlerse 12. adam. Kötü günde gelirlerse 1. adam olur.

∂ Simoviç “Galatasaray’a gelir misin” dedi. Neden olmasın dedim ve geldim.

∂ Hocam, “Topa eşine davrandığın gibi davran. O seni nasıl seviyorsa top da sever” demişti