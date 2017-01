Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat takımı bir “baba” gibi yönetmeye devam ediyor. Hem disiplinli hem de şefkatli olan Hollandalı çalıştırıcı, dürüst ve samimi bir yaklaşım gösterdiği oyuncularıyla yakından ilgilenirken, kurallarından da asla taviz vermiyor. Başarı odaklı çalışan tecrübeli hoca, Antalya kampı öncesi de oyuncularını kesin bir dille uyardı. Bu süreçte yapacakları çalışmaların tüm sezon boyunca etkili olacağını vurgulayan Advocaat, hata yapanın gözünün yaşına bakmayacağını belirtirken, Emenike ve Van der Wiel örneklerini hatırlattı. Oyuncularından sadece işlerine odaklanmalarını isteyen Hollandalı, “Size sunulan imkanların kıymetini bilin ve görevinizi layıkıyla yerine getirin” dedi.

Yasak listesi uzun

Antalya kampında sıkı bir program uygulamaya hazırlanan Dirk Advocaat, kulübün beslenme uzmanı ve aşçısını da kafileye dahil edecek. Fiziksel yükleme yapacağı oyuncuların sıkıntı yaşamamasını isteyen Hollandalı, her futbolcu için özel yemek programı hazırlatacak. Bol kalorili yemeklerin yanı sıra, hamurlu yiyecekler, tatlılar ve asitli içecekler her zaman olduğu gibi yasak. Futbolcuların bir arada daha fazla vakit geçirmesine özen gösteren Advocaat’ın bir diğer yasağı ise cep telefonu. Oyuncular yemeklerde, toplantılarda cep telefonu bulunduramayacak. Kuralların her hangi birini ihlal eden oyuncuya ilk etapta para cezası verilecek. Sonrasında yaptırımlar katlanarak artacak.