Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya kampında Lig TV’ye özel bir röportaj verirken, gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Şampiyonluk yarışının oldukça çetin geçtiğini belirten Orman, “Başakşehir Göksel Başkan ve Abdullah Hoca ile takdir edilecek işler yapıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ise tarihi rakiplerimiz. Onlarla sahada mücadele edeceğiz. Saha dışı pis olaylara girmeyeceğiz. Şampiyonluk yolunda çantada keklik değiliz. Saha dışı oyunlara müsaade etmeyeceğiz. Dinamo Kiev maçı tıpkı 15 Temmuz’da Türkiye’ye yapılan gibi Beşiktaş’a yapılmış bir ayıptı. Masa başı bir oyundu. Ben daha maçın başında durumu fark ettim” diye konuştu.

Gomez’i konuşacağız

Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın transferleri zora soktuğunu belirten Orman, “Önce kendi oyuncumuzun ödemesini düşünmek zorundayız. Onu al başkan, bunu al başkan, şöyle yap başkan! Ülkemizin gerçekleri var, Beşiktaş’ın gerçekleri var. Babel aramıza katıldı, çok çabuk uyum sağladı. Babel sanki 10 yıldır oynuyormuş gibi. Mitrovic ise uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcuydu, inşallah faydalı olur. Gomez’in gitmek istemesinin sebebi ailesiydi. Sezon sonu geldiği zaman Gomez konusunu masaya yatıracağız. Rhodolfo müthiş bir çocuk. İstiyorum top oynasın. Aboubakar ile ilgili fikrim hep pozitif, Cenk zaten Milli Takımın gol kralı” dedi.

Eldeki kuş daha önemli

Trabzonspor’un başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Ekici konusunu rafa kaldırdıklarını ifade eden Beşiktaş Başkanı, “Mehmet Ekici çok kaliteli bir oyuncu ama o bölgede çok kaliteli oyuncularımız var. Daldaki kuşa değil, cepteki kuşa bakmalıyız” dedi. Ümraniye’ye 10 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapacaklarını da sözlerine ekleyen Orman, “Yapacağımız çok işler var. Kamp tesisleri de yapılacak. Müze bitti, müzeyi açacağız. Akatlar’daki tesisimiz bitti, 19 Mart’ta açılışımız var. Yaklaşık 5-6 milyon TL harcadık. Hain saldırıda stadın çatısı zarar gördü. Yapılacak işler bitmiyor ama biz de rahat durmuyoruz. Sürekli bir şeyler çıkarıyoruz. Çok çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.