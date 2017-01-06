Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sportsnet Group’un kuruluşunun 15. yılında Nielsen’le gerçekleştirdiği “Türkiye’de Spora İlgi ve Sporun Değerleri” araştırmasının değerlendirmesinde ilginç rakamlar ortaya çıktı. Beşiktaşlıların son yıllardaki başarılarla futbola olan iştahı artmış durumda. Yüzde 23,3’ü Avrupa Liglerini takip ediyor. Yüzde 21,5’i Beşiktaş’ın maçı olmasa da Avrupa kupalarındaki maçları izliyor. Bu rakipler arasında en yüksek oran. Genel değerlendirmeye bakıldığında da spora olan ilgimiz ortaya çıkıyor. Türkiye’nin yüzde 56,3’ü spor konusunda yüz yüze konuşmayı seviyor. Sporseverlerin yüzde 88,4’ü izlediği ya da yaptığı spor ile sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Türkiye’nin yüzde 38,6’sı her gün bir maç ve spor programını TV’den izliyor. Yüzde 34,2’si de her hafta mutlaka bir maç izliyor. Araştırma sonucu dört büyükler hakkında çıkan rakamlar da tablolarda görüleceği üzere oldukça ilginç.