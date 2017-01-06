Beşiktaş, daha önce anlaştığı Matej Mitrovic ile 3.5 yıllık söçleşme imzaladı. Siyah Beyazlı ekip, transferin sonlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirirken, oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.