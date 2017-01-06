Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi.

San Mames Stadı’ndaki mücadelenin ilk yarısında etkili olan taraf ev sahibi takım oldu. 25’te Aritz Aduriz ile öne geçen Bilbao, üç dakika sonra Inaki Williams ile farkı 2’ye çıkardı ve devreyi de aynı skorla üstün kapattı.

İkinci yarıda Barcelona daha hareketli bir görünüm çizdi. Lionel Messi’nin 52. dakikada bulduğu golle Athletic Bilbao’nun oyun ritmi gittikçe bozuldu. Hakimiyeti iyiden iyiye eline geçiren Barcelona, beraberlik için rakip yarı sahada baskı kurdu.

75. dakikada Neymar’a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Raul Garcia, oyun dışı kaldı. Skor koruma adına Barça karşısında direnen Athletic Bilbao, 81. dakikada Iturraspe’nin de ikinci sarı görmesiyle mücadeleyi 9 kişi sürdürdü.

Hücumda durgun bir gece geçiren Katalan ekibi, rakibinin eksik olma dezavantajına rağmen net pozisyonlar üretemedi ve mücadele Athletic Bilbao’nun 2-1’lik üstünlüğüyle noktalandı.

18 kişilik kadroda yer alan Arda Turan mücadelede forma giymedi.

İki takım 11 Ocak’ta Nou Camp’ta rövanş mücadelesine çıkacak.