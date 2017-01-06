Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal, ilginç bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Londra ekibi, İngiltere 7. Ligi ekiplerinden Hednesford Town'un sol beki Cohen Bramall'u transfer ediyor.

İngiliz devlet televizyonu BBC'nin haberine göre, Premier League'in 5. basamağında yer alan Arsenal, ara transfer dönemine farklı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Londra ekibinin, Premier League'den 6 klasman aşağıda mücadele eden Hednesford Town'un defans oyuncusu Cohen Bramall'u transfer edeceği iddia edildi.

20 yaşında olan ve sol bek mevkisinde görev yapan Bramall için Arsenal'ın 40 bin sterlin bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Haberde ayrıca Bramall'u Hednesford Town'a transfer eden Liam McDonald'ın görüşlerine de yer verildi. Jamie Vardy'nin de amatör seviyeden yükselerek Leicester City'ye Premier League şampiyonluğunu getirdiğini hatırlatan McDonald, erken yaşta keşfettiği Bramall'un da benzer bir peri masalının kahramanı olabilleceğini dile getirdi.

Futbol kariyerinden önce sırasıyla otomobil fabrikasında ve giyim mağazasında çalışan Bramall'un geçtiğimiz gün Arsenal'ın tesislerine geldiği ve kısa bir deneme sürecinin ardından resmi imzayı atacağı belirtiliyor.