Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya giden Fenerbahçe'de Aatıf Chahehouche kafileye dahil edilmedi. Faslı oyuncu Trabzonspor ile Mehmet Ekici'nin transferi için yapılan görüşmelerde takas edilecek futbolcu olarak konuşuluyordu. Aatıf'ın kadroya alınmamış olması Mehmet Ekici transferinin önünün açılması olarak yorumlandı. Sarı lacivertliler hazırlıklarını 12 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek.