Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un transfer fırtınası devam ediyor. Bordo-mavililer Mas ve Pereira’nın ardından Senegalli forvet Moussa Konate ve Uruguaylı stoper Martin Caceres’le el sıkıştı. İsviçre’nin Sion takımında forma giyen Konate ile her konuda anlaşıldığı ve resmi imzaların 1-2 gün içinde atılacağı öğrenildi. Martin Caceres’in ise yarın Türkiye’de olacağı ve pazartesi günü bordo-mavililerle görüşme yapacağı belirtildi. Bu sezon başından beri yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak ciddi bir rehabilitasyon dönemi geçirdiği öğrenilen oyuncunun yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından Trabzonspor’la sözleşme imzalaması bekleniyor.