Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya Belek kampında ikinci kez basın önüne çıktı ve önemli mesajlar verdi. Şampiyonlar Ligi’nden elenmelerinin ardından UEFA Avrupa Ligi’nin değil ligin önemine değinen Şenol Hoca “Şimdi önce ligde şampiyonluk diyorum. Beşiktaş’ın da UEFA şampiyonu olmasını istiyorum” ifadesini kullandı. Alt açılımını yaparken de “Rakipleri beklemem. Her maça 3 puan parolasıyla çıkarız ve kendi işimi kendim görürüm” diye konuştu. Kartal’ın teknik patronu “Başakşehir ilk yarıyı lider bitirdi ve yine lider olabilirler. Ama her şey de değişebilir. Oynayacağımız ilk 6 maça ayrı bakacağız. Çünkü bu maçlarda saha ve hava şartları da çok etkili olacak” diye konuştu.

Bazı mevkilerde yığılma var

Transferler ve takımın durumu hakkında bilgi veren, Caner’in yetişmesinin Mart veya Nisan’ı bulabileceğini vurgulayan Güneş “Orta saha ve kenarda fazlalıklarımız var. Oynayan oyuncunun yanında alternatif olmalı ama sayı fazlaysa şans bulamayanın da oynayacağı takıma gitmesi onun avantajına. Çünkü dışarıda kalan futbolcu mutsuz oluyor” diye konuştu. Transferle ilgili problemleri bulunduğunu da ifade eden Şenol Hoca “Mesela forvette şu anda bir tek Cenk Tosun var. İdman maçı yapacak olsak rakip forvet yok. Ömer’in sakatlığı bulunuyor” şeklinde örnekleme de yaptı.

"Fener ve Başakşehir iyi"

Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş bir konuda da hem kendini eleştirdi hem de rakipleri övdü: “Bizim de eksik olduğumuz ve oyuncuların becerisini ortaya koymakla alakalı kendimi eleştirebileceğim durumlar olabilir. Fenerbahçe ve Başakşehir rakibe oynama izni veriyor ve sonra atağa geçiyor. İki takım da bunu çok iyi yapıyor.”

"Ekici’yi bırakmalılar"

Şenol Güneş’ten Mehmet Ekici yorumu: “Bizim gündemimizde Mehmet Ekici yok. Ancak oyuncu Trabzonspor’da oynamak istemiyor. Bırakmaları lazım. Takıma oyuncu almak tabii ki artıdır ama benim orta sahada Oğuzhan, Tolgay ve Talisca gibi futbolcularım var. Onları bırakmam lazım. Şu anda bizim önceliğimiz forvet.”

"Milli Takım yok"

Güneş, Milli Takım’la adının anıldığı yönündeki soruya “Ne Milli Takım ile ne de Trabzonspor ile görüşmedim. Gidecek olursam bir yer bulurum. Kimseden saklayacak edecek değilim. Bu sene kesin buradayım. Ama seneye ne olur onu bilemem. Başkan ve yöneticilerle sürekli konuşuyoruz sürpriz de olabilir” cevabını verdi.

"Hatalar herkese"

Şenol Güneş sezonun ilk yarısına damga vuran hakem hatalarını yorumladı: “Hakemler de bizim içimizden çıkıyor. Onlar da hata yapıyor. Yok etme anlayışı doğru değil. Hatalar olmuştur. Ancak tüm takımlar için geçerli bu. Kötü bir takımı tek bir sebeple şampiyon yapamazsınız ya da düşüremezsiniz.”