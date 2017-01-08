Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Belediye Başkanı Menderes Türel, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş’le birlikte çok sayıda davetli katıldı. Törenin en çarpıcı fotoğrafı haftalardır Beşiktaş’a transferi konuşulan Samuel Eto’o konusundaki şok gelişmeydi. Önce Belediye Başkanı Menderes Türel, “Eto’o Antalyaspor’ludur, Antalya’da kalacaktır”dedi. Ardından Antalya Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, Eto’o’ya Türkçe olarak, “Antalya’yı seviyor musun” diye sordu. Futbolcu “Evet” karşılığı verdi. Başkanın “Antalya’da kalacak mısın? sorusuna yıldız futbolcu yine “Evet” karşılığında bulundu. Bu tabloyu Orman’la Güneş de izliyordu. Orman’ın önce güldüğü sonra yüz hatlarının gerildiği görüldü.

Antalya'ya süper tesis

Yaklaşık 135 bin metrekarelik alanda 43 milyon 187 bin liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste, 4 aydınlatmalı çim futbol sahası, 2 mini antrenman sahası, 2 tenis kortu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, fizik tedavi ve rehabilitasyon havuzu, konferans salonu, 66 konaklama odası, restoran, oyun salonu, hobi odaları, fitness salonu, SPA, hamam, sauna, jakuzi ve bin 500 kişi kapasiteli tribün bulunuyor.