Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ilk yarısında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor devre arası transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olarak göze batıyor. Emmanuel Mas ve Joao Pereira’yı kadrosuna katarak savunmasını güçlendiren bordo-mavililer şimdi de gözünü orta saha ve forvet transferine dikti. Hugo Rodallega, Moussa Konate ve Zoran Tosic’ten sonra Fransa’nın Montpellier takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ryad Boudebouz da listeye girdi. Trabzonspor’un ilgilendiği futbolcular arasında yer alan savunma oyuncusu Martin Caceres’in bir-iki gün içinde Türkiye’ye gelmesi beklenirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde savunma transferine nokta konulacak.

İlk sırada Konate var

Gol yollarında sıkıntılar yaşayan takıma takviye yapılması konusunda ısrarcı olan Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ilk tercihinin Konate olduğu ifade edildi. Yönetim Akhisar’ın yıldızı Hugo Rodallega, Sion’un Senegalli oyuncusu Konate ve CSKA’nın Sırp kanat oyuncusu Zoran Tosic ile görüşmelerini sürdürürken, Montpellier’den Ryad Boudebouz için de temaslarını sürdürüyor. Ancak Boudebouz’un sakatlığı bordo-mavilileri düşündüren konuların başında geliyor. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, “İlk yarıdaki sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Eksiklerimizi en kısa zamanda gidermek için çalışıyoruz” diyerek transferlerin devam edeceğini söyledi.