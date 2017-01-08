Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da Kartal Yuvası mağazasının açılışında açıklamalarda bulundu.

"BİZ O İŞLERİ 15 YAŞINDA BIRAKTIK"

Orman Antalyaspor Başkanı'nın Eto'o'yu satmıyoruz açıklaması hakkında; "Eto'o transferinde bizden Eto'o'ya değil, Eto'o'dan bize talep geldi. Antalyaspor, Eto'o'yu bırakmak istemiyorsa saygı duyarız. Biz, Eto'o için ölüp bitmiyoruz. Dün açılışa misafir olarak gittik. Orada bir kurgu yapıldı. Biz o işleri 15 yaşında bıraktık. Çocuk çocuk, ayıp işler. Camiaları birbirine düşman etmeye çalışacaklar. Antalyaspor ile Antalyaspor'u yönetenleri ayırırız biz ama yapılan ayıp. Bizden başka alıcı yok muydu Eto'o'da? Başakşehir ve Trabzonspor vardı. Bizim üzerimizden algı yapıldı sürekli" dedi.



"BU YAPILAN ADAMLIK DEĞİL"

"Bu yapılan spor adamlığı değil. Adamlık değil. Bu algı operasyonunun bir üst aklı olduğunu düşünüyorum. Antalyaspor Başkanının Fenerbahçe ile bir ilgisi var mı bilmiyorum ama üslupları benziyor."