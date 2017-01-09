Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa 2 Ocak'ta gelen siyah-beyazlı ekip, 6 gün boyunca burada çalıştı. Beşiktaş'ta kamp oldukça hareketli geçerken, yeni transferler Ryan Babel ve Matej Mitrovic, takıma katıldı.



Kamp boyunca günde iki antrenman yapan Beşiktaş, kampı Antalyaspor maçıyla tamamladı. Siyah-beyazlılar, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan hazırlık maçını 4-2 kaybetti.



Hazırlık maçından sonra yola çıkan siyah-beyazlı kafile, Antalya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a gitti.



Bu arada, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kafileyi taşıyan uçağın yaklaşık 2.5 saat rötarla kalktığı ve siyah-beyazlıların 1.5 saat kadar uçakta beklediği öğrenildi.

Beşiktaş, bir günlük iznin ardından 10 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.