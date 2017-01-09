Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük General’ olarak bilinen Dirk Advocaat, lakabının hakkını veriyor. Hollandalı teknik direktör Fenerbahçe’yi gerçek bir komutan edasıyla yönetiyor. Babacan tavırlarıyla oyuncuların gönlünü fetheden Advocaat bütün samimiyetine rağmen disiplinden kesinlikle taviz vermiyor. Futbolcuların uyku düzeninden yemek programına kadar her türlü etkinliğini planlayan ve kontrol eden Hollandalının takım üzerinde derece güçlü bir otoritesi bulunuyor. Oyuncuların sosyal etkinliklerini dahi disiplin altında tutan Advocaat, takım içindeki diyalogu sıcak tutmak adına cep telefonu kullanımını kısıtlarken oyuncuların hiçbiri de bu durumdan şikâyetçi değil. Advocaat’ın sesinin en çok duyulduğu alan ise antrenman sahası.

Yönetimden tam destek

Eski dönemlerin aksine Dirk Advocaat yönetiminde idmanlarda büyük bir ciddiyet hâkim. Yüksek tempolu ve sert geçen çalışmalarda futbolculardan ne bir yakınma ne de bir ses yükseliyor. Oyuncular değil birbirleriyle konuşup şakalaşmak yüksek sesli bir tepki bile vermiyor. Öyle ki darbe alıp yere düşen bir oyuncu dahi sessizce kalkarak işine devam ediyor. Çalışmalarda sadece Advocaat’ın sesi duyuluyor. Herkesle yakından ilgilenen Hollandalı zaman zaman oyunu durdurup istediklerini anlatırken bütün takım büyük bir saygıyla kendisini dinliyor. Advocaat’ın askeri disiplini andıran bu tarzı başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere yönetimin büyük beğenisini kazanırken oyuncuların şampiyonluk motivasyonunu da yükseltiyor. > M.Emin ULUÇ