Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ile Fenerbahçe son dönemlerde hiç bu kadar yakınlaşmamıştı. Yakınlığın sebebi transfer ve ortak payda… Sarı-lacivertliler sezon sonu mukavelesi sona erecek olan Mehmet Ekici’nin işini bitirdi ve kulüpler de anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarında Aatıf Chahechouhe de vardı. Ancak Faslı futbolcu bir türlü Trabzonspor’a sıcak bakmıyordu. Ki sarı-lacivertliler gözden çıkarılan oyuncuyu Antalya kampına da götürmemişti. Bordo-mavililerde Aatıf için Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal devreye girdi. Oyuncu ile Antalya kampında zirve gerçekleştirildi.

Resmiyet kazanacak

Başkan Muharrem Usta 50. Yıl yapılanmasını anlatıp yönetim olarak düşüncelerini dile getirdi, ödemelerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Asıl ikna edici konuşma ise teknik direktör Ersun Yanal’dan geldi. Yanal, futbolunu beğendiği Faslı oyuncuyla ilgili planlarını dile getirdi ve kadroda görmeyi çok istediğini belirtti. Detaylı açıklamalar sonrasında Aatıf’ın da Trabzonspor’a sıcak baktığı ve tarafların kısa süre içerisinde anlaşmayı duyuracağı öğrenildi.