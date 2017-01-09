Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi.

İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ

Futbol kalitesi oldukça yüksek olan maçın ilk yarısında her iki takım da önemli gol pozisyonlarına girdi. Villarreal'de Jonathan Dos Santos, Barcelona'da Neymar, Messi ve Andre Gomes ile yakalanan fırsatlar gol olmayınca ilk 45 dakika 0-0'lık skorla sona erdi.

SANSONE VİLLARREAL'İ ÖNE GEÇİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım, sahanın en iyilerinden Brezilyalı Pato'nun asistinde Sansone'nin attığı golle, 50. dakikada 1-0 öne geçti.

Golü bulduktan sonra daha defansif oynayan ve kontrataklarla hücuma çıkan Villarreal, kalecisi Asenjo'nun önemli kurtarışlarıyla Barcelona'nın yıldız futbolcularına gol fırsatı vermemeye çalıştı.

90'DA 90'A ATTI

Ancak 90. dakikada Lionel Messi'nin serbest vuruştan attığı muhteşem golle Barcelona skora eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.