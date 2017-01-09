Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulübün KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.”