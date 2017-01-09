Bordo-mavili kulübün KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.”
Trabzonspor transferleri KAP'a bildirdi
09.01.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzsonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz’ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantepspor’a kiralandığını Kamuouyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Etiketler : Trabzsonspor,Muhammet Demir,Sefa Yılmaz,transfer haberleri,
436493 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/436493.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
6
0
31
11
20
36
2
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
3
Galatasaray
16
10
3
3
30
16
14
33
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
16
8
3
5
20
17
3
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Konyaspor
16
6
6
4
20
16
4
24
8
Gençlerbirliği
16
5
7
4
16
12
4
22
9
Antalyaspor
16
6
4
6
16
20
4
22
10
Akhisar Bld.
16
5
5
6
11
17
6
20
11
Alanyaspor
16
5
3
8
22
31
9
18
12
Trabzonspor
16
5
3
8
12
20
8
18
13
Kasımpaşa
16
5
3
8
18
25
7
18
14
K.D.Ç. Karabük
16
5
3
8
19
25
6
18
15
Ç. Rizespor
16
3
4
9
15
27
12
13
16
Kayserispor
16
3
3
10
14
26
12
12
17
Gaziantepspor
16
3
2
11
15
27
12
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
16. Hafta Maçları
24.12.2016
Adanaspor 1 - 1 Medipol Başakşehir Fk
24.12.2016
Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor
25.12.2016
Çaykur Rizespor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
25.12.2016
Kayserispor 2 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.12.2016
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 1 - 0 Atiker Konyaspor
25.12.2016
Galatasaray 5 - 1 Aytemiz Alanyaspor
25.12.2016
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
26.12.2016
Gençlerbirliği 3 - 1 Bursaspor
26.12.2016
Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
4
Sivasspor
16
8
4
4
24
15
9
28
5
Boluspor
16
8
2
6
25
26
1
26
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
8
Altınordu
16
5
7
4
23
21
2
22
9
Denizlispor
16
7
3
6
23
19
4
21
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
16
5
5
6
17
15
2
20
12
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
13
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
14
Bandırmaspor
16
3
5
8
15
22
7
14
15
Elazığspor
16
5
4
7
15
17
2
13
16
Manisaspor
16
3
6
7
14
25
11
12
17
Samsunspor
16
2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
16
3
3
10
12
37
25
9