Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Mas ve Pereira takviyeleriyle savunmayı sağlama almış ve gözler acil olarak beklenen golcü transferine çevirilmişti. Mas ve Pereira gelince defanstaki iki yerli oyuncunun üzeri çizildi. Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru artık gözden çıkarıldı. Bu iki oyuncuya yapılan makasla hedefteki isimler takas edilecek. Akhisar Belediyespor’un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega transferi bitti gibi. Ersun Yanal’ın çok istediği golcü oyuncu için bordo-mavililer Ege temsilcisine hem Mustafa Yumlu’yu verecek, hem de 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Karadeniz ekibi, Rodallega’nın ABD’de bulunan menajerinin Türkiye’ye gelmesinin ardından oyuncuyla da anlaşarak transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor. Yapılacak görüşmenin ardından bordo-mavililerin 1-2 gün içerisinde golcü oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ekici’nin yerine Deniz

Golcü transferini Rodallega ile kapatacak olan Trabzonspor, orta sahaya da kaliteli bir takviye yapmanın eşiğinde. Bu transfer çok büyük ihtimalle Deniz Türüç olacak. Kayserispor’un başarılı oyuncusuna karşılık Trabzonspor’un Zeki Yavru’yu teklif ettiği iddia edildi. Kayserispor’un süre istediği ancak takasın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Transfere bitti gözüyle bakan yönetimin, Antalya kampının ardından Deniz Türüç’ü kadroya katması bekleniyor. Trabzonsporlu yöneticiler Mehmet Ekici’nin takımdan ayrılmasının an meselesi olması sebebiyle Deniz Türüç’ü transfer edecek. Ekici gidince hücuma yönelik bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyacak olan bordo-mavili takım için 23 yaşındaki yıldız oyuncu biçilmiş kaftan gibi duruyor.