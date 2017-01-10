Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takım arkadaşı Eto’o’nun müthiş bir insan ve futbolcu olduğunun altını çizen Fornezzi, “Forvet olarak yakaladığı 10 pozisyonun 8’ini gole çeviren büyük bir golcü. Başka takımda olsaydım, Eto’o’nun karşısında kalede olmak istemezdim. Ona karşı oynamak benim için çok tehlikeli olurdu” ifadelerini kullandı. Süper Lig’de birçok iyi kaleci sayabileceğini ama en iyisinin Muslera olduğunu söyleyen Fornezzi, Galatasaray’ın çok şanslı olduğunu söyledi. Türkiye’deki yaşamı hakkında da konuşan Slovenyalı eldiven, “Antalya’da çok güzel bir hayatım var. Ben ve bütün ailem uzun süredir bu güzel şehirde yaşıyoruz. Hayat beni nereye sürükler bilemiyorum ama Antalya’dan bir ev satın aldım. Futboldan sonra da Antalya’da yaşayacağımı düşünüyorum” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.