Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Bursaspor, devre arası transfer sürecinde iki önemli isim ile söz kesti. İki futbolcunun da ortak özelliği hücumcu olması. Ali Ay başkanlığındaki Bursaspor, Gençlerbirliği’nin golcüsü Stancu ve Çin Süper Lig ekibi Shanghai’de forma giyen Jean Kouassi ile el sıkıştı. Transfere 2 milyon avroluk bütçe ayıran ancak tamamını kullanmak istemeyen yeşil-beyazlıların iki ismi önümüzdeki günlerde resmiyet kazandırması bekleniyor. Romanya Milli Takımı forması da giyen ve ilk olarak Galatasaray’a gelen Stancu 2 sezon Ordu, 2 sezon da Gençlerbirliği forması giydi. Bir diğer transfer Kouassi ise çok yönlü bir oyuncu. Sol kanat orjinli olan 22 yaşındaki isim sağda ve forvet de görev alabiliyor. Kariyerinde ise Hajduk Split ve Shanghai kulüpleri bulunuyor. Peki bu transferler neden yapıldı? Aslında bunun cevabı sezonun ilk yarısında hücum oyuncularının sergilediği performansta. Öncelikli ve forvet orjinli Tomas Necip’in ligde golü yok, Deniz Yılmaz ise 10 maçta 2 gol kaydetmiş. Gol yükünü orta saha oyuncusu Batalla (6 gol) ile genç isim Kubilay (4 gol) çekmiş görünüyor.