Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Bursaspor, devre arası transfer sürecinde iki önemli isim ile söz kesti. İki futbolcunun da ortak özelliği hücumcu olması. Ali Ay başkanlığındaki Bursaspor, Gençlerbirliği’nin golcüsü Stancu ve Çin Süper Lig ekibi Shanghai’de forma giyen Jean Kouassi ile el sıkıştı. Transfere 2 milyon avroluk bütçe ayıran ancak tamamını kullanmak istemeyen yeşil-beyazlıların iki ismi önümüzdeki günlerde resmiyet kazandırması bekleniyor. Romanya Milli Takımı forması da giyen ve ilk olarak Galatasaray’a gelen Stancu 2 sezon Ordu, 2 sezon da Gençlerbirliği forması giydi. Bir diğer transfer Kouassi ise çok yönlü bir oyuncu. Sol kanat orjinli olan 22 yaşındaki isim sağda ve forvet de görev alabiliyor. Kariyerinde ise Hajduk Split ve Shanghai kulüpleri bulunuyor. Peki bu transferler neden yapıldı? Aslında bunun cevabı sezonun ilk yarısında hücum oyuncularının sergilediği performansta. Öncelikli ve forvet orjinli Tomas Necip’in ligde golü yok, Deniz Yılmaz ise 10 maçta 2 gol kaydetmiş. Gol yükünü orta saha oyuncusu Batalla (6 gol) ile genç isim Kubilay (4 gol) çekmiş görünüyor.
Timsah’a 2 takviye
10.01.2017 - 07:36 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Transfere 2 milyon avro bütçe ayıran yeşil-beyazlılar, hücum hattını Romen golcü ve Fildişili kanat oyuncusu ile güçlendirdi
Etiketler : Romen golcü,eto,
436567 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/436567.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
6
0
31
11
20
36
2
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
3
Galatasaray
16
10
3
3
30
16
14
33
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
16
8
3
5
20
17
3
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Konyaspor
16
6
6
4
20
16
4
24
8
Gençlerbirliği
16
5
7
4
16
12
4
22
9
Antalyaspor
16
6
4
6
16
20
4
22
10
Akhisar Bld.
16
5
5
6
11
17
6
20
11
Alanyaspor
16
5
3
8
22
31
9
18
12
Trabzonspor
16
5
3
8
12
20
8
18
13
Kasımpaşa
16
5
3
8
18
25
7
18
14
K.D.Ç. Karabük
16
5
3
8
19
25
6
18
15
Ç. Rizespor
16
3
4
9
15
27
12
13
16
Kayserispor
16
3
3
10
14
26
12
12
17
Gaziantepspor
16
3
2
11
15
27
12
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
17. Hafta Maçları
13.1.2017
Bursaspor - Trabzonspor
14.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
14.1.2017
Medipol Başakşehir Fk - Kayserispor
14.1.2017
Atiker Konyaspor - Galatasaray
15.1.2017
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
15.1.2017
Gaziantepspor - Antalyaspor
15.1.2017
Fenerbahçe - Adanaspor
16.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
4
Sivasspor
16
8
4
4
24
15
9
28
5
Boluspor
16
8
2
6
25
26
1
26
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
8
Altınordu
16
5
7
4
23
21
2
22
9
Denizlispor
16
7
3
6
23
19
4
21
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
16
5
5
6
17
15
2
20
12
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
13
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
14
Bandırmaspor
16
3
5
8
15
22
7
14
15
Elazığspor
16
5
4
7
15
17
2
13
16
Manisaspor
16
3
6
7
14
25
11
12
17
Samsunspor
16
2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
16
3
3
10
12
37
25
9