Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Egemen Korkmaz. Türk futbolunun seyyahlarından. Gittiği yerde istikrarla beraber başarıyı da gören ancak son dönemlerinde (İsviçre ekibi Wil 1900) bu klişeyi göremeyen isim. Yayıncı kuruluş LİG TV’ye konuşan tecrübeli stoper, Başakşehir’e geliş hikayesini anlattı ve şampiyonluk için gerekli argümanları sıraladı: “Başka opsiyonlar vardı ama Abdullah Hoca aradı ve çağırdı, buraya gelince fikirlerim değişti. Sistematik bir kulüp, ekonomik şartlar da uyunca geldim. Bu başarı tesadüf değil, her yıl adım adım ilerleyerek buralara gelinmiş. Namağlup ve en az gol yiyen takımız ancak şampiyonluğa oynamak farklı bir durum. Kadro derinliği gerekli. Bunun yanında tecrübeli futbolcular lazım. Hedefimiz ilk 3’te yer almak ancak haftalar ilerledikçe 1.lik için konuşabiliriz.”

Fenerbahçe’nin yeri farklı

Tecrübeli stoper Fenerbahçe günleri için “Duygusal çok atmosfer yaşadım. Ama Fenerbahçe’nin yeri bende farklı ve orada 3 yıl güzel zamanlar geçirdim” dedi ve İsviçre’ye gidiş amacını ve edindiği izlenimleri aktardı... Egemen bu konuda “Sürekli tatil için gittiğim bir yerdi. Çok farklı bir tecrübe oldu. Proje takımıydık ve o projenin içinde olmak için orada yer aldım. Hayata bakışım da değişti. Kendi kişisel gelişimim, futbol kültürü ve yabancı dil önemliydi. Türkiye’de birçok işi imkanlarınız dahilinde yapabiliyorsunuz ancak orada her işi kendiniz halletmelisiniz. Çocuklarım kendi işlerini yapmayı öğrendiler” dedi.