Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta taraftarı sevindirecek sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar eski stoperi Ersan Adem Gülüm’ü yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Çin’in Hebei China Fortune takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için temaslar başladı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, konuyla ilgili NTV Spor’a konuşan Ersan, “Beşiktaş’tan böyle bir istek gelince mutlu oldum. Tabii ki yeniden kulübümde oynamak isterim. Ne kadar Beşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğini düşünüyorum. Şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmadı ama önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a dönebilirim” şeklinde konuştu.

Martinez listede

Öte yandan Kara Kartal’ın devre arası transfer listesinde öne çıkan bir diğer isim Çin Ligi’nde mutlu olmayan Jackson Martinez. Guangzhou Evergrande forması giyen ve 2019’a kadar mukavelesi bulunan Kolombiyalı oyuncu da Beşiktaş’a sıcak. 30 yaşındaki oyuncunun da kiralanması söz konusu. Siyah-beyazlı yönetim Ersan’ın yanı sıra bu oyuncuyu takıma kazandırmak için de Çin’de hayli yoğun bir uğraş veriyor.