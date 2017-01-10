Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da yeni transfer Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Önceki gün İstanbul’a gelen 26 yaşındaki futbolcu, dün sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray, başarılı futbolcunun bonservisi için Yunan PAOK Kulübüne 3.5 milyon avro verdi. Rodrigues için ödenen bonservis ücreti, Alman yıldız Podolski için Arsenal’e verilenden 1 milyon avro daha fazla. Galatasaraylı yöneticilerin bu transferi gerçekleştirmek için bu kadar gözlerini karartmalarının sırrı ise oyuncunun adeta bir ‘istikrar abidesi’ olmasında saklı. Scout ekibinin uzun süredir izleyip tam not verdiği kanat oyuncusu istikrarıyla ön plana çıkıyor. Bu sezonun ilk bölümünde 6 gol, 3 asistlik performansla yıldızını parlatsa da aslında rüştünü çok daha önce kanıtlamış bir futbolcu.

Karakteri de düzgün

Garry Rodrigues 2013-2014 sezonunun devre arasında Levski Sofya’dan ayrılıp, İspanya’nın yolunu tuttu. Elche takımına çabucak adapte olan Rodrigues, dünyanın en zor liginde sonraki sezonla beraber toplam 41 maça çıktı. La Liga gibi bir ligde dünya yıldızlarına karşı mücadele eden başarılı futbolcu 3 defa da fileleri havalandırdı. Sonrasında rotayı Yunanistan’a çeviren Garry Rodrigues PAOK takımının yıldızı oldu. 2015-2016 sezonunda 36 maçta 7 gol kaydeden, bu sezon da takımını sırtlayan sol kanat oyuncusu iki ayağına da çok hâkim. Çalışmayı çok seven ve takım oyuncusu kimliğine sahip Rodrigues için karakteri hakkında da olumlu bilgiler verilince Galatasaraylı yöneticiler gecelerini gündüze katıp transferi sonlandırdı.

Garry Rodrigues’in son 4 sezonu

2013-14

Levski Sofya-Elche

36 maç, 15 gol 2 asist

2014-15

Elche

32 maç, 2 gol, 1 asist

2015-16

PAOK

36 maç, 7 gol

2016-17ilk yarı

PAOK

22 maç 6 gol, 3 asist