Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücadeleye sarı-kırmızılılar Batuhan, Sabri, Semih, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Josue, Sneijder, Bruma, Eren 11’i ile çıktı. G.Saray takımı ilk yarı boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanırken yalnızca Bruma’nın bireysel çabasıyla pozisyon üretebildi. Arabistan temsilcisi 20’de Kanoo ile 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sızan futbolcu kaleciyi de açıkta görünce aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı. 25’te Jamaan durumu 2-0 yaptı. 55’teki De Jong’un attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 70’te Kuwaykibi farkı üçe çıkarırken, Bruma’nın 81’deki golü kuru bir teselli oldu: 3-1.

Eren 41’de çıktı

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, dün geceki hazırlık maçında 42 dakika görev yaptı. Futbolcu ilk yarı tamamlanmadan yerini Kerem’e bıraktı.

Batuhan kalede

Galatasaray’da Muslera, Cenk ve Eray’ın sakat olması sebebiyle dünkü karşılaşmada kaleye Batuhan Şen geçti. 1999 doğumlu Batuhan gollere engel olamadı.