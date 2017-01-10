Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona hayal kırıklığıyla başlayan Fernandao ikinci yarıda patlama yapmaya hazırlanıyor. Bir türlü kurtulamadığı fazla kiloları nedeniyle eleştirilirken ağır bir sakatlık yaşayan sambacının geri dönüşü muhteşem oldu. Tedavi sürecinde sıkı bir diyet uygulayarak fit haline kavuşan Brezilya 5’i resmi olmak üzere forma giydiği son 6 maçta 10 defa ağları havalandırarak Dirk Advocaat’ın golcü endişesine son verdi. Son iki maçında hat-trick yapan Fernandao, Robin van Persie’nin henüz hazır olmadığı, Sow’un Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele ettiği dönemde teknik heyetin yüreğine su serpti. Yüksek performansına rağmen “Henüz kendimi yeterli görmüyorum” öz eleştirisinde bulunan sambacı, “Gerçek potansiyelime ulaşmadım ama hocamız artık neler yapabileceğimi biliyor. En iyi şekilde çalışıp gollerimin devamı getireceğim” iddiasında bulundu.

Advocaat’ın yüzünü güldürdü

Rekabetten çekinmediğini vurgulayan Fernandao, “Hem Van Persie hem de Sow üst düzey oyuncular. Ancak bu durum beni korkutmuyor. Aksine onlarla yarışarak daha iyi şeyler yapabileceğimi biliyorum” derken, “İyi olan formayı kapar. Hodri meydan” diyerek gözdağı verdi. Dirk Advocaat’a büyük saygı duyduğunu belirten sambacı, “Birçokları benden ümidini kestiğinde hocamız bana destek oldu. Ben de onun bu güvenini boşa çıkarmayacağım. İlk yarıda çok az oynadım şimdi benim sıram” dedi. Bu arada Fernandao’nun sıkı çalışmasından ve performansından son derece memnun olan Advocaat da Denizli maçı sonrası Brezilyalı’yı kutladı. Hollandalı, “Bu maçta iyi işler çıkardın ama çok daha fazlasını yapabileceğini de biliyorum. Bu şekilde devam etmeni istiyorum” sözleriyle Fernandao’yu motive etti. > M.Emin ULUÇ